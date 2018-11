Squillace avrà un sistema di video sorveglianza

Finanziato il progetto predisposto dalla giunta Muccari per la tutela dei cittadini e delle imprese.

AlI’indomani dei vili attentati, subiti durante la primavera del 2017, da due importanti aziende di Squillace Lido, i cittadini; le associazioni e l’amministrazione comunale, si sono uniti per mandare un messaggio forte e chiaro: “Squillace non si piega”, messaggio diventato lo slogan di una riuscita e partecipata manifestazione popolare. Tra gli impegni assunti per restituire ai cittadini ed agli imprenditori la necessaria tranquillità, il sindaco Muccari aveva dichiarato che avrebbe fatto di tutto per dotare il territorio, in tempi brevi, di un sistema di video sorveglianza.

Non sempre le promesse dei politici trovano riscontri concreti ma in questo caso il risultato è stato pienamente raggiunto. Sul sito della polizia di Stato è stata pubblicata la graduatoria dei comuni, di tutta Italia, beneficiari di un contributo pubblico per l’attivazione di sistemi di video sorveglianza. Tra i 2.436 comuni beneficiari spicca Squillace collocato in un invidiabile 204° posto della graduatoria nazionale, ed ottiene un contributo di € 49.500.

Per arrivare a raggiungere l’importante risultato , l’amministrazione comunale pro-tempore, nei mesi scorsi, ha provveduto alla sottoscrizione del Patto della legalità con la Prefettura di Catanzaro e successivamente, con delibera n. 74 del 9 giugno 2018, ha approvato il progetto per il quale il competente ministero dell’Interno ha previsto un contributo per la copertura al 100% delle spese previste. Presto quindi ci saranno degli “occhi elettronici” che veglieranno sulla sicurezza dei cittadini ed il decoro del territorio. In particolare la presenza di un moderno sistema di video-sorveglianza costituirà un prezioso strumento di tutela per l’azione dell’ampia rete di imprenditori che hanno scelto proprio Squillace quale luogo di insediamento delle loro aziende .

Si tratta di tipologie di imprese diversificate per dimensioni e che interessano diversi settori: turismo, ristorazione, agricoltura, commercio ed artigianato. L’azione di prevenzione della criminalità e dell’illegalità potrà pertanto contare su un potente alleato e Squillace potrà continuare ad essere vissuto come luogo dalle tante attrazioni e punto di riferimento per un sano sviluppo dell’intero comprensorio.