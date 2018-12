Squillace – Uniti e compatti contro la violenza

Una nota della maggioranza uscente per esprimere piena vicinanza alle vittime dei vili attacchi subìti e per sollecitare l’attuazione del progetto per l’installazione di un sistema di video sorveglianza, di recente finanziato dal ministero dell’interno .

Nel corso di una delle periodiche riunioni finalizzate allo sviluppo del programma amministrativo per le elezioni della prossima primavera , il gruppo della maggioranza uscente, che ha avuto come sindaco il dr. Pasquale Muccari, si è soffermato sui gravi fatti di cronaca culminati nei giorni scorsi nell’incendio di alcune autovetture di proprietà di cittadini squillacesi. Il gruppo nell’esprimere la profonda vicinanza alle famiglie vittime dei vili attentati, ha manifestato sdegno e preoccupazione per i rischi a cui sono esposti i cittadini di Squillace.

Per tali ragioni ha invitato il commissario prefettizio, dr. Giuseppe Belpanno, ad assumere ogni utile iniziativa, di sua competenza, per contrastare tali gravi episodi. In particolare, sottolinea il gruppo civico, sarebbe molto importante attivare in tempi brevi il finanziamento, assegnato di recente al comune di Squillace dal ministero dell’interno, per l’installazione di un sistema di video sorveglianza.

Dobbiamo tutti operare in maniera unita e compatta per difendere un patrimonio di civiltà che contraddistingue la nostra amata Squillace e per affermare il valore prioritario della legalità come elemento indispensabile per il vivere civile e per lo sviluppo della nostra comunità.