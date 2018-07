SS 106, a settembre i primi lavori urgenti di messa in sicurezza tra Davoli e Guardavalle

Inizieranno nel prossimo mese di settembre 2018 i primi lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Statale 106 nel tratto catanzarese compreso tra Davoli e Guardavalle. Lo ha annunciato il responsabile territoriale di Anas, Giuseppe Ferrara, illustrando, unitamente al segretario territoriale, Fiore Laugelli, il cronoprogramma degli interventi nella sede dell’Unione dei Comuni a Isca sullo Ionio.

Le opere più urgenti riguarderanno piccoli ampliamenti della sede stradale finalizzati alla messa a norma delle corsie, su specifici punti critici già individuati, e l’ammodernamento della segnaletica orizzontale e verticale. Non saranno necessari espropri, in quanto si lavorerà su proprietà Anas.

Gli interventi sono stati inseriti nell’ambito dell’Accordo Quadro, già finanziato, per la pavimentazione della 106. Esaurita questa prima fase, partirà un secondo livello di azioni a medio termine (2019/2020). Un terzo livello, più a lungo termine, necessiterà di apposite risorse da reperire in seguito a interlocuzioni con i ministeri interessati con l’obiettivo di raddoppiare i ponti, realizzare passerelle a sbalzo, progettare complanari, regimentare gli accessi distinguendo le diverse esigenze del traffico locale.

“Il Governo – ha affermato la senatrice Vono – in seguito all’incontro della scorsa settimana dei parlamentari calabresi con il ministro Danilo Toninelli – pone la massima attenzione sulle infrastrutture della Calabria. In questo momento è urgente mettere in sicurezza questo tratto di strada, in un’ottica di interesse collettivo e comprensoriale. Sarà importante la collaborazione dei sindaci, al fine di condividere le esigenze del territorio con l’avvio di progettualità più celeri. Le amministrazioni comunali sono state, pertanto, invitate a predisporre con i propri uffici tutti gli elaborati tecnici necessari al fine di ottimizzare i tempi e migliorare le azioni già preventivate”.