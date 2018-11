Ss 18: Anas e Comune di Vibo Valentia insieme per la raccolta dei rifiuti abbandonati

Si è tenuta, in provincia di Vibo Valentia, la giornata dedicata all’ambiente e alla raccolta dei rifiuti abbandonati sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’, organizzata dal Comune di Vibo Valentia e Anas ed in collaborazione con l’Azienda Dusty, specializzata nella raccolta e trasporto di rifiuti speciali e ingombranti.

Grazie al lavoro dei volontari, coadiuvati dal personale Anas, è stato possibile rimuovere i rifiuti abbandonati lungo i bordi della statale, dal km 423,000 al km 436,000, ripulendoli da rifiuti di ogni tipo, materassi, sedili, vecchi pneumatici, bottiglie etc…, che, nonostante le continue bonifiche, continuano ad essere utilizzati come discariche abusive.

Anas da sempre presta attenzione a questo aspetto e provvede alla pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo nonché delle attrezzature, impianti e servizi attraverso la rimozione di tutti i materiali che possono essere un pericolo per il transito dei veicoli.

Allo stesso modo avviene per la presenza di fanghi, sterpaglie e fogliame depositati su strada da piogge alluvionali, per la neve durante la stagione invernale, per il pietrisco disperso da mezzi d’opera in transito, per le polveri che si depositano sulle pellicole retroriflettenti dei segnali stradali rendendoli scarsamente visibili.