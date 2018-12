Stop del Volley Soverato al “Pala Scoppa” contro la Volalto Caserta

Passa la Volalto Caserta al “Pala Scoppa” con il punteggio di tre a uno vincendo una partita che ha visto il Soverato mancare nei momenti decisivi a differenza delle avversarie più presenti in questi frangenti. Nulla da rimproverare in ogni caso alle ragazze di coach Bruno Napolitano che, comunque, di fronte, avevano una squadra che ha dichiarato sin dall’inizio della stagione di puntare alla promozione diretta in A1. Non sarà di certo questo stop a scalfire quanto di straordinario e, per qualcuno impensabile, stanno facendo queste ragazze che lavorano sodo dal primo di settembre. Bisogna subito voltare pagine e pensare da martedì al prossimo impegno, ancora in casa, contro Martignacco. Con questa sconfitta Soverato viene agganciata da Orvieto in classifica. Passiamo la match. Padrone di casa in campo con Jennifer Boldini al palleggio e Aricò opposto, al centro Boriassi e Guidi, in banda Alice Tanase e Hurley con libero Francesca Napodano. Risponde la Volalto Caserta di coach Bracci con Dalia in regia e Frigo nell’inedito ruolo di opposto per l’assenza della Perez, al centro Repice e Fucka, schiacciatrici Cella e Melli, libero Ghilardi. Partono meglio le ospiti che si portano sul 2-5 con primo time out per coach Napolitano; la Volalto si porta sul più cinque, 8-13, ma Soverato è sempre lì pronto a riavvicinarsi alle avversarie. Altro time out per Soverato con le ospiti avanti 12-17.

La squadra di casa non riesce a rientrare nel set e Caserta ne approfitta allungando 12-20, chiudendo il primo set con il punteggio di 15/25. Nel secondo set le due squadre giocano punto a punto fino a quando le locali di coach Napolitano, con un mini break, si portano sul 10-7 costringendo coach Bracci al suo primo time out tecnico; al rientro in campo contro break delle campane e situazione capovolta, 10-11, e time out per Soverato. Dentro Mangani per Tanase. Allunga la Volalto e coach Napolitano è costretto a chiamare un altro time out sul 14-17. Si rientra in campo e Soverato si riavvicina alle ospiti con un finale di set che le due contendenti giocano punto a punto, 21-22, ma è controsorpasso Soverato 23-22 con time out per la Volalto. Mangani al servizio e Boriassi guadagna due palle set, 24-22; Caserta annulla la prima ma Hurley sigla il 25/23 riportando tutto in parità.

Terzo gioco che inizia con Caserta che si porta sul 2-5 ma Soverato adesso gioca con più intensità sospinto anche dal grande pubblico del “Pala Scoppa” e poco dopo le biancorosse sono avanti 9-7 con time out per la Volalto. Squadre di nuovo in perfetta parità, 10-10, ma Soverato tenta di allungare 14-11 con Hurley al servizio. Rientra Tanase in campo al posto di Hurley in seguito ad un leggero infortunio. E’ parità 15-15; Caserta allunga e coach Napolitano rimanda in campo Hurley per Tanase. Situazione che vede avanti le ospiti 20-22 e coach Napolitano ricorre al time out; sono tre le palle set per Caserta, 21-24 e le ospiti chiudono alla seconda opportunità 22/25. Caserta si trova avanti anche nel quarto set, 7-10, con Soverato che commette troppi errori soprattutto al servizio.

Time out per coach Napolitano. La squadra di coach Bracci allunga sul punteggio di 8-12 ma le padrone di casa non ci stanno e si riportano ad una sola lunghezza dalle campane 14-15; si riporta nuovamente avanti Caserta avanti adesso di tre lunghezze, 15-18. Più quattro per la Volalto, 16-20, e coach Napolitano chiama time out. Caserta mantiene il vantaggio accumulato e porta a casa la gara chiudendo il quarto set 19/25. Nel prossimo turno, come detto, nuovo match interno contro Martignacco con le ragazze del presidente Matozzo desiderose di immediato riscatto.