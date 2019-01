Striscia la notizia a Girifalco: Struttura ospedaliera abbandonata da anni

Torna in Calabria “Striscia la notizia” con il suo inviato Luca Galtieri, ed il reporter Massimo Mercuri, per far visita agli ospedali costruiti e mai entrati in funzione.

Un servizio suddiviso in tre tappe, quello trasmesso nella puntata di sabato, che dopo Rosarno e Gerace si è concluso a Girifalco, davanti all’imponente opera abbandonata di contrada Serra.

Un ospedale sorto agli inizi degli anni ’70 e che avrebbe dovuto “sostituire” il vecchio manicomio e che quasi terminato negli anni ’80 si è visto “superare” a causa della legge 180 (legge Basaglia) che aboliva gli stessi ospedali psichiatrici.

Una struttura estesa su ben 600.000 metri quadrati, pari a 100 campi di calcio regolamentari. Una struttura che avrebbe potuto ospitare 600 posti letto e che ora è ridotta a “un relitto post bellico”.