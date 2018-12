Successo a Montauro per la “La Notte del Borgo”

“La Notte del Borgo” è stata una manifestazione ricca di cultura, gastronomia, artigianato e musica. L’edizione Zero di questo magnifico evento si è svolto per tutto il centro storico di Montauro, una location caratteristica e bella da vivere, addobbata a festa. Manifestazione molto partecipata che ha coinvolto tantissimi nell’organizzazione e nella preparazione dei prodotti tipici, che sono stati cucinati sul posto.

Moltissimi i complimenti per questi giovani di Montauro che sotto il nome dell’Associazione, La Radice Sociale, hanno saputo organizzare ancora una volta un evento importante per questo borgo. Una manifestazione che riesce grazie alla collaborazione di molti, che riesce a far vivere il borgo nei periodi dell’anno lontani dall’estate dove magari è più facile riscuotere successo.

L’obiettivo è appunto quello di far rivivere il borgo e questi ragazzi da quasi dieci anni lo fanno organizzando diversi tipi di eventi durante tutto l’anno. Bisogna ringraziare per la riuscita di questa manifestazione tutti gli sponsor, quindi le attività della zona, che hanno capito l’importanza di questa manifestazione ma anche tutti i privati, i singoli cittadini che hanno voluto contribuire per rendere questa festa una grande festa.

Quasi dieci anni di attività, tantissime manifestazioni nel loro curriculum e tanto coinvolgimento. “Montauro esiste, resiste e vive”