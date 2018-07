Successo per lo Schiuma party a Soverato

Domenica 29 luglio presso il lido da Saverio il via dell’Ippocampo a Soverato si è svolta la seconda edizione dello schiuma party in spiaggia, il tutto organizzato da Pietro&Cosimo Arena giovani professionisti che si occupano di spettacoli e animazione per feste.

Anche quest’anno tanta gente presente, tanta musica tanto divertimento che ha divertito bambini e adulti.

Un ringraziamento a Saverio Galeano che ha permesso la riuscita dello schiuma party e all’amministrazione comunale di Soverato.

Appuntamento domenica 19 agosto per un altro schiuma party stessa spiaggia stesso mare.