Succo di soli agrumi calabresi in vendita sugli scaffali della Lidl Italia

Il succo di frutta con agrumi di Calabria, prodotto in collaborazione con gli agricoltori di Coldiretti e che brilla per qualità e bontà, oltre che per gli elevati standard di etica e trasparenza spiccherà sugli scaffali della Lidl Italia, azienda leader della GDO. E’ il frutto dell’accordo tra Filiera Agricola Italiana spa, realtà che sostiene e promuove gli imprenditori agricoli italiani in Italia e nel mondo e l’azienda distributrice.

Questo – commenta Pietro Molinaro presidente di Coldiretti Calabria – consolida il risultato del 20% di succo nelle bibite ottenuto con l’iniziativa “Non lasciamo solo Rosarno….coltiviamo gli stessi interessi” e indiscutibilmente contribuisce a far crescere nuovi ed importanti spazi di mercato a beneficio della nostra agrumicoltura. E’ un progetto – riferisce – che ha prodotto, testa e cuore interamente in Calabria ed utilizza gli agrumi della Piana di Rosarno-Gioia Tauro le cui arance da industria sono state pagate agli agricoltori 15cc al kg, un prezzo che garantisce una giusta remunerazione. I prodotti si fregeranno, del sigillo FDAI (Firmato Dagli Agricoltori Italiani) che garantisce, sostiene e promuove un modello di gestione etico dell’intera filiera produttiva, basato su valori agricoli e tutela dell’economia dei territori.

Agli agricoltori, conformemente al disciplinare FDAI saranno assicurate tutele sociali,un’equa distribuzione della catena del valore, nel rispetto dei diritti di chi lavora, di chi consuma e di tutti gli attori coinvolti. A questo proposito – informa – a supporto partirà una campagna promozionale che sarà fatta sulla carta stampata, sui Social e sulle reti Tv nazionali sia pubbliche che private una opportunità che certamente tonificherà la Calabria produttiva”.