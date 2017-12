L’osservatorio di studi politici “Democrazia & Repubblica”, con sede a Catanzaro, è ben lieta di informare l’uscita del nuovo libro di Mario Astarita “Sulla democrazia. Temi di scienza politica sull’idea di democrazia” per la casa editrice “Il Pensiero Edizioni”.

Il libro prende in esame il concetto di “democrazia”, in particolare quello che è stato, è, e potrà essere. La democrazia si presenta sempre di più come un dispositivo sospeso: alcuni presupposti su cui essa si basa stanno svanendo, a cominciare dallo scomparire della sovranità nazionale. Oggi di democrazia si parla molto, perché affiorano, e non solo in Italia, ambiguità di natura diversa, ma concordi nel fare andare a finire la democrazia verso terre incognite e chissà addirittura verso derive assolutistiche.

Mentre si moltiplicano gli approfondimenti sui segni che annunciano le problematicità della democrazia, come l’allontanamento dal voto e l’affiorare dei populismi, o teorie sul funzionamento della rappresentanza, vi è il bisogno di un ragionamento che comprenda le relazioni tra i differenti intrecci della crisi stessa. In questo libro ci si azzarda a realizzare un sistema di collegamenti tra i problemi apparsi, prendendo il via anche da ciò che la democrazia ha dilapidato nel corso degli anni.

Astarita non è alla sua prima esperienza letteraria avendo già pubblicato diversi saggi nel campo del diritto, della politica, della storia, della filosofia, curando anche alcune prefazioni ed introduzioni, oltre ad alcuni volumi di liriche poetiche e di narrativa per ragazzi, con diverse case editrici italiane, e fa parte del consiglio direttivo dell’Osservatorio di studi politici.

L'Osservatorio spera di avvalersi ancora del contributo personale ed intellettuale dell'autore, così come di altri eminenti ed illustri intellettuali, al fine di arricchire la storia culturale non solo dell'Osservatorio, ma della nostra città e dell'intera Calabria.