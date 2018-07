Summer Arena 2018 al via questa sera con il concerto di Max Pezzali Nek e Francesco Renga a Soverato

Sono stati colonna sonora di intere generazioni: Max Pezzali ha venduto oltre 7 milioni di dischi, Nek é l’artista italiano più suonato dalle radio nell’ultimo anno, Francesco Renga ha una carriera caratterizzata da oltre 1850 concerti. Max Pezzali, Francesco Renga e Nek saliranno insieme questa sera sul palco della Summer Arena per l’apertura della nuova programmazione 2018. La Esse Emme Musica di Maurizio Senese che gestisce la struttura e la sua programmazione ha infatti deciso di affidare l’apertura della stagione a questo formidabile trio formato da tre artisti per nulla spaventati di doversi mettere alla prova ancora una volta! Sul palco, infatti, i tre protagonisti della musica italiana saranno sempre insieme, per tutta la durata dello spettacolo, reinterpretando i brani più significativi degli oltre 25 anni di carriera di ciascuno.

Nek Pezzali e Renga porteranno anche a Soverato quindi tutte le hit dei rispettivi repertori reinterpretate a tre voci e non solo; hit che sono state raccolte anche in “Max Nek Renga, il disco” (F&P Group / Warner Music), l’album di Max, Nek e Renga attualmente disponibile in versione digitale, doppio cd e quadruplo LP, entrato direttamente ai vertici della classifica di vendita, che racchiude tutte le più grandi hit dei repertori dei tre artisti presenti in scaletta e il singolo “Strada facendo”, lo storico brano di Claudio Baglioni.

Ad accompagnarli sul palco ci sarà una super band di 9 elementi composta da: Fulvio Arnoldi (chitarra e tastiere), Stefano Brandoni (chitarra), Davide Ferrario (chitarra e tastiere), Luciano Galloni (batteria), Ernesto Ghezzi (tastiere), Chicco Gussoni (chitarra), Enzo Messina (tastiere), Lorenzo Poli (basso), Dj Zak.