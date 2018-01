SuperEnalotto – Il 10 gennaio 2015 a Montepaone fu vinto un Jackpot da oltre 4 milioni di euro

Il Gruppo Sisal, che da oltre 70 anni è protagonista della storia dell’Italia e degli italiani, è lieta di ricordare il 10 gennaio di 3 anni fa. Era infatti il 2015 quando, durante il concorso n.3, fu vinto il Jackpot del SuperEnalotto pari a € 4.327.432,81 presso il punto vendita Sisal Bar Gerace situato in Via Padre Pio a Montepaone (CZ). Il 2015 si prospetta un anno davvero fortunato grazie alla vincita di inizio anno, avvenuta a pochi giorni dal Jackpot del 30 dicembre realizzato a Castellammare di Stabia (NA) – che ha chiuso in bellezza il 2014.

Nella piccola provincia di Catanzaro non si parla d’altro: chi avrà giocato la sestina vincente?

Una curiosità per tanti e un ricordo indelebile per il fortunato vincitore che, grazie a quei numeri 2, 13, 22, 37, 48, 90 ha visto cambiare la sua vita per sempre e non dimenticherà mai l’emozione di quel momento.

La storia racconta sempre fatti che accadono, taluni positivi, altri meno.

Ognuno di noi tende a ricordare quelli che sono più vicini alla sfera dei propri interessi, sogni o passioni, altri i fatti riconducibili agli accadimenti storici: chi ricorda la data, chi l’anno.

Il 10 gennaio accadde:

1810 – Viene annullato il matrimonio di Napoleone Bonaparte con Giuseppina di Beauharnais

1929 – Tintin, un personaggio dei fumetti creato da Hergé, fa il suo debutto. Sarà pubblicato in oltre 200 milioni di copie in 40 lingue

2000 – Viene trasmesso in Italia il primo episodio dei Pokémon,

2013 – Vengono mostrati i bozzetti della nuova banconota da 5 euro della Serie Europa.

Nel 2015 accadde…

14 gennaio: Giorgio Napolitano si dimette dalla carica di Presidente della Repubblica Italiana.

31 gennaio – Sergio Mattarella viene eletto presidente della Repubblica Italiana.

29 aprile: l’Organizzazione Mondiale della Sanità(OMS) dichiara che la rosolia è stata sradicata dall’America

1º maggio: inizio dell’Expo 2015 a Milano. L’esposizione si protrarrà fino al 31 ottobre.

11 giugno: l’astronauta italiana Samantha Cristoforetti torna sulla Terradopo 200 giorni nello spazio.

9 settembre: con 23.226 giorni di regno (63 anni, 7 mesi e 3 giorni), Elisabetta II ha eguagliato il primato della sua trisavola Vittoria; il suo regno è il più lungo di tutta la storia britannica e il più lungo in assoluto di una regina.

28 settembre: la NASA dichiara al mondo la scoperta di acqua su Marte.

12 dicembre – Per la prima volta, in Arabia Saudita, viene esteso il diritto di votoalle donne

Accanto ai fatti storici c’è chi ricorda anche la “propria storia”, fatta di date indelebili come la nascita di un figlio, la celebrazione di un matrimonio o il giorno della laurea di un fratello.

Sisal vuole ricordare la vincita del Jackpot del SuperEnalotto del 10 gennaio 2015, certa di aver contribuito al divertimento degli italiani, ad un momento di spensieratezza e sogno e di aver scritto una pagina del suo libro nella storia del gioco.

La storia, in fondo, ha il compito di fotografare una realtà o un fatto di cronaca, senza morale. Appositamente omette il giudizio sui fatti accaduti per lasciare a ogni individuo il compito di interpretarli, di adattarli al contesto, all’epoca e alla “storia” di ognuno di noi.

Questa è la magia delle storie, lasciare a ogni lettore la speranza del lieto fine, esattamente come noi speriamo che, dopo soli 3 anni dalla vincita del Jackpot del SuperEnalotto di oltre 4 milioni di euro, la vita del fortunato vincitori sia serena e ricca di soddisfazioni.

Quel 10 gennaio fa parte della storia di Sisal e, speriamo, anche di un piccolo frammento della storia d’Italia.