Teatro di Badolato – Domenica 6 Gennaio il “Concerto dell’Epifania”

Il Comitato cittadino “Insieme si può Fare!” di Badolato augura a tutti un Felice e Sereno 2019 e invita tutta la comunità locale all’evento “Concerto dell’Epifania” che si terrà Domenica 06 Gennaio sera, a partire dalle ore 18.30, presso il Teatro Comunale di Badolato Marina (Viale Magna Grecia).

In programma un concerto-live di musica del miglior cantautorato italiano e popolare con alcuni intervalli artistici; uno spettacolo artistico-musicale caratterizzato dalla presenza e dalla performance di diversi amici artisti e musicisti: Annavi Cossari, Giusy Pirritano, Roberto Giglio, Francesco Gallelli, Guido Giglio, Domenica “Minicuzza” Piperissa, Domenico Caporale, Torbjorn Naslund, Mimmo Audino.

Un’occasione per scambiarsi anche gli auguri di Buon Anno di persona e per trascorrere assieme un momento di festa e di comunità, sostenendo le importanti finalità sociali e pubbliche della manifestazione.

Anche in questo caso, come per tutte le iniziative promosse ed organizzate nei mesi scorsi dal Comitato cittadino “Insieme si può Fare!” di Badolato, il ricavato della serata andrà destinato alla riqualificazione e rigenerazione di alcuni beni comuni e pubblici del territorio cittadino. Segnate in agenda, fate passaparola, condividete e partecipate!