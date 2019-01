Teatro Soverato – Domenica 13 Gennaio lo spettacolo “Nel nome del Padre” (storia di un figlio di..)

Dopo la pausa natalizia la stagione teatrale del Comunale riprende con lo spettacolo “NEL NOME DEL PADRE” (storia di un figlio di..), protagonista Marco Morandi.

Lo spettacolo è un viaggio musicale, suonato dal vivo con una band di tre elementi (basso, tastiere e batteria), nella vita artistica e personale di Marco. “C’è una domanda ricorrente che mi viene fatta dalla maggioranza delle persone che incontro – dice l’attore – com’è essere il figlio di Morandi?”. La risposta è nello spettacolo fatto di aneddoti, incontri e canzoni dal vivo, che avrà come colonna sonora alcuni brani musicali italiani che hanno fatto la storia della musica, di cantautori conosciuti personalmente da un Marco bambino e diventati nel tempo veri e propri riferimenti artistici, come per esempio Giorgio Gaber e Rino Gaetano.

Partendo da un’infanzia privilegiata all ’interno di una famiglia costantemente ‘sotto i riflettori’, passando per l’elaborazione del proprio cognome e della ‘condizione’ di figlio d’arte, arrivando ai suoi primi quasi 40 anni con tre figli ed una molteplice esperienza artistica alle spalle.