Tenta di strangolare moglie davanti la figlia, 63enne arrestato

Una bambina di 9 anni che cura le ferite sanguinanti della mamma. E’ la scena che si è presentata ai carabinieri di Lattarico e della Compagnia di Rende che hanno arrestato il marito 63enne della donna per tentato omicidio.

E’ stato lo stesso uomo a presentarsi in stato confusionale in caserma dicendo di aver “fatto una cosa grave”. Una volta tranquillizzato, ha confessato di aver cercato di strangolare la moglie con un cavo elettrico lasciandola ferita sul pavimento di casa.

I militari hanno individuato l’abitazione e soccorso la donna, in stato di shock e con accanto la figlia che cercava di aiutarla. La donna è stata poi portata in ospedale. Il tentato strangolamento è avvenuto al culmine dell’ennesima lite e non è stato portato alle estreme conseguenze, secondo quanto ha detto l’uomo, solo per il casuale arrivo della bambina che con il suo pianto di paura ha frenato l’aggressore.

Il fermo è stato convalidato stamani dal gip di Cosenza che ha disposto il trasferimento in carcere.