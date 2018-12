Tenta il suicidio lanciandosi da un cavalcavia sull’A2, ferita una donna

Si è lanciata da un cavalcavia sull’A2 tra Altilia Grimaldi e Rogliano. Una donna è così precipitata in una scarpata, in una zona difficile da raggiungere per i soccorritori. La caduta è stata probabilmente attutita da alcuni alberi nonostante l’altezza del viadotto, per cui la donna è stata trovata in vita.

Sul posto sono subito giunti i soccorsi con ambulanza ed elisoccorso, la Polizia stradale di Lamezia Terme e i Vigili del fuoco di Cosenza.

Il personale intervenuto ha operato per diverso tempo per cercare di raggiungere e recuperare la donna caduta in una zona impervia. I vigili del fuoco sono poi riusciti a recuperare la donna, ancora in vita, che è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Diversi, inoltre, i disagi alla circolazione stradale.