TIM: tutte le assunzioni in corso

Tim, che dal 2016 è diventato il punto di riferimento unico di Telecom Italia, è una tra le più importanti aziende di telecomunicazioni italiane che offre servizi di telefonia fissa, mobile, internet, televisione via cavo ed altro non solo nel nostro paese ma anche all’estero, infatti il Gruppo è attivo in Europa, America, Africa e Asia, inoltre è uno dei più importanti player nel mercato brasiliano.

Grazie alla collaborazione con scuole e università, l’azienda realizza progetti per l’Alternanza Scuola-Lavoro coinvolgendo giovani talenti in programmi di tesi e stage curricolari, dottorati e project work, progettando percorsi di laurea innovativi, con docenti e testimonial qualificati, utili all’apprendimento di nuove competenze e offre ai giovani l’opportunità di fare nuove esperienze. Tim è sempre alla ricerca di giovani diplomati, … continua a leggere