Tir sbanda e si scontra con un furgone, un ferito

Grave incidente all’alba di oggi sulla strada statale 107 nel Cosentino. Per cause in corso di accertamento un tir e un furgoncino si sono scontrati e nell’impatto è rimasta ferita una persona.

Sul posto è quindi intervenuta l’equipe del 118 ma i sanitari hanno dovuto fare i conti con un guasto all’ambulanza che ha rallentato i soccorsi e il trasporto in ospedale del paziente ferito. Si è quindo dovuto attendere un altro mezzo che ha poi trasferito l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza.

L’incidente è avvenuto tra Moccone e Camigliatello, nel cuore della Sila. L’Anas ha comunicato di aver provveduto a chiudere al traffico la Silana Crotonese.

I veicoli in transito in attesa dei rilievi e della rimozione dei veicoli dalla carreggiati vengono deviati sulla viabilità locale: quelli provenienti da Paola in direzione Crotone, uscita svincolo Moccone e rientro svincolo di Camigliatello; quelli provenienti da Crotone direzione Paola, uscita svincolo di Camigliatello con rientro svincolo di Moccone.