Torna su S1 TV il programma sportivo Domenica Gol

Eccoci pronti per una nuova, fantastica, avventura! Per il 17simo anno consecutivo, la domenica sera, in diretta dagli studi di S1 tv, canale 89 torna Domenica Gol, il programma sportivo con il maggior indice di ascolto in Calabria!

E torna “il trio”, Stefania, Giorgio, Fausto, mirabilmente guidati dalla regia di Salvatore Iapello, la bravura di tutto lo staff e la preziosa collsborazione di stadioradio.it ad aggiornarvi su calcio, volley e tanto altro!

Quest’anno grande attenzione al “social corner”, con commenti, foto e immagini fatti da voi, amici telespettatori, che ci supportate con il vostro affetto! E speriamo che ci benedica anche il nostro caro Franco, da lassù.