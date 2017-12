Un tragico incidente si è verificato ieri a Miglierina durante una battuta di caccia.

Per cause ancora in corso d’accertamento, nelle campagne del catanzarese, un pensionato di 63 anni ha perso la vita a causa di un colpo che l’ha centrato in testa durante l’attività venatoria. Indagato l’uomo che accidentalmente ha ucciso il compagno di caccia.