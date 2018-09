Tragico incidente in moto, muore un giovane di 27 anni

Tragico incidente a Corigliano-Rossano in provincia di Cosenza. Due giovani su una moto, Suzuki 400, sbandano e impattano dapprima contro un’auto, poi contro un palo della luce. Perde la vita Vincenzo Strigaro di 27 anni residente in contrada Fabrizio a Corigliano-Rossano. Vincenzo, a quanto pare, ha perso il controllo del mezzo, ma ancora sono da chiarire le cause del sinistro stradale.

Con lui viaggiava un amico, che è stato trasportato immediatamente all’ospedale “Guido Compagna” se l’è cavata con lievi ferite ed è stato dimesso poco dopo. Sembrerebbe che entrambi viaggiassero senza casco. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione per il 27enne, che è morto sul colpo. Presenti anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso.