Tragico incidente stradale nella notte nel catanzarese, due ragazzi morti

Due ragazzi di 24 e 31 anni hanno perso la vita questa notte mentre viaggiavano sulla strada statale 180, in località Ertogrande tra il comune di Sersale ed il comune di Cropani. I due giovani erano a bordo di una Nissan Micra che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo in piena curva.

L’incidente stradale è avvenuto intorno all’una di notte. I due ragazzi sarebbero deceduti a seguito dell’impatto contro i gabbioni di sostegno laterali della strada. A bordo vi era anche un terzo passeggero: una ragazza di 30 anni rimasta indenne.

I due ragazzi deceduti sono I.T., 24 anni e S.C. 31 anni. Tutti residenti nel comune di Cropani. Secondo le prime indagini, il conducente nell’impatto sarebbe sbalzato fuori dalla vettura mentre il secondo ragazzo deceduto è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme ai soccorsi e alle forze dell’ordine.