Trasversale delle Serre, il Comitato diserta l’incontro di oggi a Catanzaro

“Che senso ha convocare due riunioni lo stesso giorno e sullo stesso argomento?”

Il Comitato “Trasversale delle Serre – 50 anni di sviluppo negato” ha deciso di disertare l’incontro in programma oggi a Catanzaro, presso la sede Anas. “Apprendiamo con stupore – è scritto in una nota del sodalizio – che l’Anas ha deciso di convocare due riunioni, lo stesso giorno, con lo stesso argomento, a distanza di poche ore l’una dall’altra. La prima alle 10, con il Comitato e i tre sindaci di San Nicola da Crissa, Monterosso e Capistrano. La seconda voluta dal sindaco di Serra San Bruno”.

“Ci chiediamo – prosegue il comunicato – quale sia il senso di questa decisione, se non quello di presentare un fronte debole e diviso, rispetto a una problematica, quella complessiva della viabilità vibonese, che proprio ora, invece, richiederebbe forza, unità e compattezza”.

“A questo punto – sottolinea il Comitato – riteniamo del tutto inutile partecipare a iniziative che rischiano una oggettiva mancanza di concretezza”. “Ci rimettiamo – precisa ulteriormente la nota – alle parole della nostra vicepresidente, senatrice Silvia Vono. La nostra parlamentare, intervenendo a Palazzo Madama e interpretando il pensiero di tanti calabresi, ha intimato molto chiaramente all’Anas di rispettare gli impegni presi: 1) per quanto riguarda la conclusione dei lavori sulla Trasversale delle Serre; 2) per la presa in carico della manutenzione della ex SS110, come da annunci dell’assessore regionale Musmanno dell’agosto 2017 e di altri consiglieri regionali di maggioranza nella stessa data. La stessa senatrice Vono ha presentato un emendamento al Decreto Genova per consentire lo stanziamento immediato di circa 20 milioni di euro da destinare alla viabilità provinciale di Vibo e Catanzaro distrutta dall’alluvione di ottobre, assegnando direttamente ai presidenti degli enti intermedi la responsabilità degli interventi”.

“Questi sono fatti – conclude il Comitato – che riteniamo molto più produttivi e incisivi di tante parole che possono o non possono farsi oggi a Catanzaro”. All’incontro delle 10 hanno, comunque, deciso di partecipare gli amministratori comunali di Monterosso, San Nicola e Capistrano, per ribadire a gran voce all’Anas le due richieste sostanziali di accelerare i lavori della Trasversale delle Serre e di un intervento urgente anche su quelle arterie provinciali, come la ex SS110, già oggetto di accordi tra la Regione Calabria e il ministero dei Trasporti nel corso del precedente governo.