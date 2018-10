Trasversale delle Serre, riparte anche il cantiere di Monte Cucco

Oggi inizia un nuovo conto alla rovescia in vista del completamento di un ulteriore tratto della Trasversale delle Serre. La ditta incaricata ha, infatti, preso possesso del cantiere per i lavori del Tronco 3 (Lotto 2) da località Cimbello al bivio di Monte Cucco. Si tratta di un secondo blocco riappaltato, che fa il paio con i 5,2 chilometri recentemente inaugurati a Vazzano, dopo il fallimento dell’impresa “Cavalleri Ottavio Spa” e il conseguente provvedimento di risoluzione contrattuale.

Secondo il cronoprogramma illustrato dall’Anas, il tratto Cimbello-Monte Cucco sarà aperto al traffico entro la fine dell’anno in corso. Le prossime tappe in provincia di Vibo Valentia per l’annualità 2019: 1) superamento del cimitero di Vazzano, finanziamento a valere su fondo unico Anas per 6,42 milioni di euro; 2) superamento del colle Scornari, già finanziato con fondi dell’Apq Calabria per 14,3 milioni di euro e fondi del Contratto di Programma 2015 per 0,1 milioni di euro, per un totale di 14,4 milioni di euro; 3) avvio dei lavori di costruzione della variante alla SS182, lotto unico da Vazzano a Vallelonga, per un importo già finanziato di 128,45 milioni di euro a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione.

In provincia di Catanzaro: 1) sono in corso le procedure di gara per il riappalto dei lavori della bretella per Petrizzi, per un importo di 2,7 milioni di euro già finanziato; 2) il Tronco 5 da Gagliato a Satriano, suddiviso in due lotti e tre cantieri (4° stralcio 1, 4° stralcio 2 e 5°) , è attualmente finanziato solo per un terzo, per un importo pari a 53,93 milioni di euro a valere sul Contratto di Programma 2015.

Per accelerare i tempi di realizzazione del lato catanzarese della superstrada, è al vaglio la possibilità, sostenuta da alcuni sindaci, che la somma già a disposizione possa essere investita per ammodernare la viabilità provinciale e statale esistente tra lo svincolo est di Gagliato e la costa jonica soveratese.