Tre punti all’ordine del giorno al consiglio comunale di Montepaone

Si è tenuto presso la Delegazione Municipale di Montepaone Lido giorno 29 Novembre Consiglio Comunale avente tre punti all’ odg.

Il primo consistente nella lettura ed approvazione dei verbali precedente adunanza consiliare, che a seguito di rettifica su delibera consiliare inerente il Documento Unico di Programmazione, chiesta ed ottenuta da parte del gruppo consiliare di opposizione “Impegno e Solidarietà”, sono stati approvati all’ unanimità.

Rinviato, invece, poiché mancante di parere obbligatorio del Revisore dei Conti, il terzo punto all’ odg relativo al riconoscimento di debito fuori bilancio per una controversia consistente in un risarcimento danni a causa di sinistro, in cui il Comune è risultato soccombente.

La discussione si è dunque concentrata sulla variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/20, per la quale, a parere del gruppo consiliare di opposizione, appare evidente come elevati siano i tassi di interesse pagati dall’ Amministrazione Comunale sulle anticipazioni di cassa, che ad oggi superano 1.800.000,00 €, circa quattro miliardi del vecchio conio, e dal quale appare altrettanto evidente come estremamente complesso sarà rientrare senza significative ricadute sul Comune stesso.

Chiarimenti sono stati chiesti in merito alla consistenti spese per la prevenzione al randagismo, proponendo formule alternative a quelle sinora attuate, alle indennità riconosciute in favore del Sindaco e degli Assessori, a uscite dettate da rimborsi spese, oltre che sulla ragione dell’ esigua cifra stanziata per la programmazione turistica e a sostegno delle molte organizzazioni culturali e ludico – sportive impegnate sul territorio montepaonese.

In ragione poi del fatto che, ancora, la Corte dei Conti sta attenzionando i bilanci sin qui approvati con moltissime riserve e sta valutando la veridicità ed efficacia delle misure correttive proposte dalla maggioranza riguardo gli stessi, il gruppo consiliare di opposizione ha ritenuto giusto ribadire la propria contrarietà ed esprimere il proprio voto sfavorevole.