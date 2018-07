Trenitalia: continuano le opportunità di lavoro per diplomati e laureati

Agli inizi di giugno avevamo parlato delle nuove assunzioni presso Trenitalia di diverse figure di diplomati e laureati con scadenza per la presentazione della candidatura entro fine mese. Trenitalia ha aggiornato gli annunci sempre per la ricerca delle stesse figure, ma questa volta con scadenza tra fine luglio-metà agosto.

Queste assunzioni fanno sempre parte del piano industriale che prevede per il 2018 l’assunzione di circa 500 figure, così come stabilito dagli accordi raggiunti con i sindacati di categoria. Anche per il mese di luglio-agosto Trenitalia ricerca oltre a figure laureate e da assumere in ambiti molto specializzati, anche figure diplomate da assumere con contratti a tempo indeterminato.

Anche in questo caso le offerte lavorative attive al momento sul sito dell'azienda riguardano Ragionieri, Geometri e