Tromba d’area investe treno sulla linea jonica, diversi feriti

Una tromba d’aria ha investito nel crotonese un treno locale diretto verso la città pitagorica sulla tratta ferroviaria Catanzaro Lido-Crotone. La furia del vento ha sballottato il convoglio che, fortunatamente è rimasto sui binari.

Diversi vetri in frantumi. Si registrano persone ferite tra i passeggeri ma non in modo grave. Due passeggeri trasportati presso struttura ospedaliera. Sul posto vigili del fuoco del comando di Crotone e la squadra del distaccamento di Sellia Marina. Anche i tecnici Trenitalia sul posto.

Il convoglio interessato dalla tromba d’aria è stato spostato alla Stazione di Botricello in modo da liberare la linea ferrata e ripristinare il transito ferroviario. Partito da Catanzaro Lido altro convoglio che prenderà a bordo i passeggeri protagonisti della disavventura e proseguirà il viaggio fino a destinazione.