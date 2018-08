Tromba d’aria a Roccelletta di Borgia, alberi caduti ma nessun danno a persone

Il Comune invita i cittadini che gravitano nella località colpita ed evitare di sostare sulle coste esposte

Nelle prime ore di questa mattina si è abbattuta una tromba d’aria tra Catanzaro Lido e Roccelletta (zona mare). L’Amministrazione comunale di Borgia, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, comunica che non si sono registrati danni a persone: nell’immediato sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona in seguito alla caduta di alcuni alberi su veicoli e su abitazioni.

In queste ore continuano i controlli sul territorio da parte dei Vigili Urbani e del personale dell’Ufficio Tecnico per verificare se insistono sul territorio ulteriori danni. Il Comune di Borgia invita i cittadini che gravitano nella località colpita ed evitare di sostare sulle coste esposte o nelle zone alberate, in particolare nella pineta frangivento.