Tropea – Candidato a sindaco minacciato, moto presa a colpi d’ascia

Il coordinatore cittadino di Forza Italia di Tropea, Giovanni Macrì, ha denunciato ai carabinieri di essere stato aggredito verbalmente e minacciato. Macrì, avvocato, candidato sindaco della cittadina tirrenica alle amministrative del prossimo 21 ottobre, è stato avvicinato da un medico dell’Asp di Vibo Valentia, che dopo averlo atteso nelle vicinanze dello studio legale ha iniziato ad insultarlo.

In particolare, il medico, esponente anche lui di Forza Italia, ha accusato Macrì di aver candidato una sua nipote nella lista “Forza Tropea”, pur sapendo che lui stava per scendere in campo in uno schieramento concorrente.

Dalle ingiurie l’uomo sarebbe passato alle minacce aggiungendo: “ti uccido, ti aspetto davanti al Comune, tu la lista non la presenti”. A quel punto Macrì si è allontanato ed ha avvisato i carabinieri scoprendo successivamente che la sua moto era stata presa a colpi d’ascia.

*Foto di repertorio