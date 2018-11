Trovati con hashish in auto sulla Statale 106, due persone arrestate

Due persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza di Montegiordano, in provincia di Cosenza, per traffico di sostanze stupefacenti. Nel comune di Roseto Capo Spulico i finanzieri hanno imposto l’alt ad un’autovettura di piccola cilindrata che percorreva la statale 106, occupata da due uomini di origine barese, uno dei quali e’ risultato avere precedenti di polizia proprio in materia di stupefacenti.

La circostanza ha fatto si’ che i militari, anche sulla scorta delle dubbie motivazioni fornite dai due circa il loro transito, eseguissero un’accurata ispezione dell’auto che ha portato al rinvenimento di tre panetti di hashish sigillati e marchiati del peso totale di 300 grammi.

La droga, destinata, secondo gli inquirenti, alle piazze di spaccio dei comuni della Sibaritide, era stata ben nascosta dagli spacciatori nel tessuto del sedile anteriore dell’autovettura, chiusa in un sacchetto di plastica sotto vuoto per evitare che i cani antidroga la individuassero.

I due, tratti in arresto in flagranza di reato, sono stati associati alla casa circondariale di Castrovillari (Cs) e messi a disposizione della locale Procura della Repubblica. Oltre alla sostanza stupefacente sono stati sequestrati tre telefoni cellulari (probabilmente utilizzati per contattare gli acquirenti) e l’autovettura utilizzata per il trasporto dell’hashis.