Trovati con marijuana e cocaina, obbligo di firma per due giovani fidanzati

Nel corso di un servizio di controllo del territorio espletato nella zona sud di Catanzaro durante il weekend, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Catanzaro hanno tratto in arresto C.R., 27enne catanzarese con alcuni precedenti di polizia, insieme alla propria fidanzata, S.Y., 21enne catanzarese incensurata.

I due giovani erano stati fermati a bordo del veicolo condotto dal ragazzo e non appena i militari si sono avvicinati al finestrino hanno percepito un forte ed inconfondibile odore di marijuana. Invitata la coppia a consegnare eventuali sostanze illecite, i giovani hanno mostrato un pacchetto di sigarette contenente 3 involucri, di cui due di marijuana e uno di cocaina. Sottoposta a perquisizione l’autovettura, sul sedile posteriore è stata notata una piccola cassetta di sicurezza all’interno della quale era presente un’altra dose di cocaina e denaro contante per la somma di 290 euro mentre nel vano porta oggetti è stato rinvenuto un coltello a scatto.

Ultimato il controllo su strada, i militari dell’Arma hanno pertanto esteso la perquisizione presso l’abitazione della coppia dove, sulla scrivania della camera da letto, sono stati trovati due bilancini di precisione, una ingente quantità di bustine in cellophane, altro materiale per il confezionamento e numerosi ulteriori involucri di sostanze stupefacenti. Complessivamente, oltre al materiale per il confezionamento e ai bilancini di precisione, sono stati sequestrati circa 12 grammi di marijuana, 11 grammi di cocaina e 1 grammo di hashish.

La coppia, considerato quanto rinvenuto e sequestrato, è stata dichiarata in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del magistrato di turno, sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, in attesa dei successivi provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, a seguito dei quali i due giovani sono stati destinatari dell’obbligo di firma quattro giorni a settimana, dalle 15:00 alle 17:00.