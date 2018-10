Trovato con pianta di marijuana e distintivo dei Carabinieri, 49enne denunciato

È stato trovato in casa con un distintivo dell’arma dei carabinieri ed una paletta scomparsa alla polizia municipale del comune da più di dieci anni. È accaduto a Dinami, nel vibonese, dove l’uomo, M.V. 49enne, è stato denunciato dai Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Dinami, durante un servizio finalizzato alla repressione del fenomeno della produzione e della detenzione di sostanze stupefacenti, hanno effettuato una perquisizione domiciliale a casa dell’uomo che, da subito, ha iniziato a palesare agitazione. Di fatto i Carabinieri hanno trovato all’interno dell’abitazione una placca con distintivo dell’Arma dei Carabinieri, continuando con la perquisizione è stata anche ritrovata una paletta, usurata dal corso degli anni, appartenente alla polizia municipale del Comune di Dinami.

I militari, dopo essersi recati nel giardino dell’abitazione, hanno rinvenuto, in mezzo ad altri ortaggi, una piantina di canapa indiana di circa 1 metro in perfetto stato vegetativo. Tutto il materiale, quindi, è stato posto in sequestro e M.V. è stato deferito all’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia per le opportune valutazioni.