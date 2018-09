È stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada nei pressi di un hotel a Falerna Marina sulla strada statale 18. Così è morto un turista di 45 anni originario di Potenza. E’ stato travolto ed ucciso da un furgone.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale per le indagini del caso e l’ambulanza con i medici che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Il conducente del mezzo si è fermato per prestare soccorso ma è stato tutto inutile.