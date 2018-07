Tutti i premiati del “Festival del sociale” domani a Soverato

Saranno diverse le figure e le realtà che riceveranno il Premio “Festival del sociale” durante la serata in programma domani, domenica 22 luglio, alle ore 21,30 presso l’anfiteatro sul lungomare di Soverato. L’evento, promosso dalla Life Communication e condotto da Domenico Gareri, intende raccontare ed esaltare gli esempi positivi portati avanti nel campo del sociale, a sostegno delle diverse abilità, attraverso le testimonianze di quanti sono impegnati a diffondere i valori della fraternità, solidarietà ed uguaglianza.

Riceveranno il riconoscimento, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, gli ospiti d’eccezione della serata: la cantante Silvia Mezzanotte e Luca Abete da “Striscia la notizia”. Nel corso della manifestazione saranno, inoltre, consegnati i premi alla Cooperativa Agorà Kroton per l’impegno profuso nel portare avanti percorsi per l’integrazione degli stranieri; al Centro per la giustizia minorile della Calabria e al Gruppo Citrigno per l’attività volta a favorire il reinserimento lavorativo dei soggetti dell’area penale; all’Ente Nazionale Sordi della Calabria per aver sostenuto l’accessibilità delle persone diversamente abili ai luoghi di cultura; agli ideatori del Metodo Marchio-Patti per aver contribuito a facilitare l’apprendimento e la comunicazione dei giovani dislessici; alla memoria di Giuseppe Bilotti, compianto presidente provinciale di Cosenza dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, per l’impegno profuso; a Vincenzo Sonnessa per il connubio tra sport e sociale.

Saranno tante le associazioni che parteciperanno alla serata – che gode del patrocinio della Regione, dell’Università Magna Graecia e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro – tra cui Ens, Uic, Arcat, Aipd, La Rinascita, Ave Ama, Ali d’aquila, Agorà Kroton e Aism. I momenti di spettacolo vedranno gli interventi straordinari di Lamezia Muse’s Choir, Maison de la danse e dei social friends.