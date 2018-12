Tante le novità dell’ultim’ora: eventi musicali, degustazioni, stand, esibizioni sportive, corsi di cucina gratuiti per tutti

Tutto pronto per il grande compleanno “Naturium”. Il progetto culturale ideato e promosso da Giovanni Sgrò festeggerà domani (domenica 2 dicembre) cinque anni di impegno per il biologico in Calabria. Appuntamento a partire dalle ore 18 presso il centro commerciale “Marconi” di Rende (Cs), dove un’ampia area, attrezzata per l’occasione, ospiterà interviste, eventi musicali, degustazioni, stand, esibizioni sportive, corsi di cucina gratuiti per tutti.

Lo start sarà dato dal presidente di Ecor NaturaSì Fabio Brescacin che parlerà della sua straordinaria storia imprenditoriale rispondendo alle domande del giornalista Francesco Pungitore. Tra le novità dell’ultim’ora: la nota influencer e presentatrice televisiva Sara Papa spiegherà la sua speciale ricetta per il panettone di Natale a base di lievito naturale.

Michele Barbieri proporrà i “zafarni cruski”, piatto tipico del territorio ricadente nel Parco Pollino: essiccati all’ombra e in ambienti ventilati, non nei forni, utilizzando solo peperoni bio, fatti rinvenire friggendoli nell’olio d’oliva e serviti con un pizzico di sale. La famiglia Barbieri da cinquant’anni propone ai suoi ospiti una ricetta antica, facendola diventare un piatto cult, apprezzato da tutti. Lo stand Enervit sarà, invece, arricchito dalla presenza delle campionesse Aurora Lamanna, prima classificata Calabria 2018 Fipe (sollevamento pesi), Raffaella Bilotta, terza classificata Assoluti Calabria 2018, e la testimonial Alessandra Parise, campionessa regionale Pesistica Coppa Italia 2018.

Non mancheranno gli “amici” storici del progetto “Naturium” come l’esperta di cucina vegana Annagioia Gaglianò, youtuber di successo che realizza tutorial con ricette “green”. E poi la musica. Ospiti della serata, Elisabetta Eneh (The Voice of Italy) e il cantautore Francesco Scandinavo. In esposizione anche tantissimi marchi storici dell’agroalimentare di qualità “made in Calabria” e non solo: Giardini di Thurium, Senatore Vini, Mediterranea Foods, Enervit, Guglielmo S.p.A, Birrificio Arricriati, Ceramiche Ciliberti, Naturemed, Barbieri Altomonte, Callipo Group S.p.A., La Spina Santa, Bergacal, La Cioccolateria, Cosmesi Converso, Bios Line, Panificio di Tessano, Farine di Pietra, Helan, Biscotti Dolce Giorno, +Watt, Mario Squillacioti, Panificio Amendola, A.L.P.A. di Gualtieri M.C. & C. s.a.s., Az. Agr. Granata, La Spina Santa srl, Mondo Sativa.