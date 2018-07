Tutto pronto per Terzo Weekend BenEssere a Badolato, incontro Shiatsu con il prof. Parolin

La Condotta Slow Food “Versante Ionico” – Soverato e la Comunità Terra Madre “Borghi in Comunità” – Badolato annunciano prossimo importante appuntamento per il 21/22 Luglio.

Tutto pronto per il terzo weekend del BenEssere de “Il Ciclo (Rito) del Ben-Essere” di Badolato. In programma – per i prossimi 21 e 22 luglio – un incontro con lo Shiatsu – con weekend salutare ed esperienziale con l’esperto nazionale e maestro prof. Claudio Parolin. L’incontro, intitolato “Per vivere meglio, una nuova cultura della vitalità per superare la società patologica”, è aperto a tutti e si svolgerà con più sessioni tra laboratori teorici e pratici.

PROGRAMMA:

Sabato 21: arrivo a Badolato borgo nel pomeriggio, drink di benvenuto. Ore 17.30 incontro-laboratorio – presso sala Consiliare del Comune di Corso Umberto I – con l’esperto nazionale e maestro prof. Claudio Parolin, coadiuvato dall’operatrice Viola Scali, con dimostrazione della pratica dello Shiatsu. A seguire: passeggiata rilassante nel borgo e cena tipica in un “catojo” (cantina locale).

Domenica 22: colazione, laboratori e pratica dello Shiatsu (presso spazio interno) su prenotazione specifica. In tarda mattinata trasferimento a Badolato Marina (con mezzi propri), pranzo al mare e po meriggio rilassante in spiaggia.

Note importanti: il prof. Claudio Parolin è disponibile a svolgere attività professionale con trattamenti individuali Shiatsu anche venerdì 20 Luglio pomeriggio. Disponibili pacchetti promozionali sui trattamenti.

Infatti, durante il terzo week­-end de “Il Ciclo (Rito) del ben-Essere” del 21/22 Luglio dedicato allo Shiatsu sarà possibile quindi avvicinarsi o migliorare le proprie conoscenze di questa pratica attraverso dei laboratori tenuti dal Prof. Parolin con i seguenti orari: Domenica mattina con moduli di 2 ore, dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 11 alle ore 13

Si comunica, inoltre, che si il prof. Parolin, coadiuvato dall’operatrice Viola Scali, sarà disponibile su prenotazione anche nelle seguenti giornate;

Venerdì 20 Luglio dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

Sabato 21 Luglio dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

Domenica 22 Luglio dalle ore 16.00 alle ore 19.00

Per info, adesioni e richieste su pacchetto e altro: 0967-227171; 3332570322 (Fernando – Ferdinandea Travel Badolato).

EXTRA PROGRAMMA: Si segnala, inoltre, che Giovedì 19 Luglio sera nel borgo di Badolato si terrà una manifestazione artistico-culturale di respiro nazionale con la partecipazione dell’attrice Monica Guerritore (organizzata dal CIR/SPRAR e co-patrocinata dal Comune di Badolato).