U.O. Ortopedia Soverato: torna a parlare Fratelli d’Italia

Il 30 Giugno scorso Fratelli d’Italia, con una propria nota ufficiale, interveniva sulle gravi problematiche inerenti il reparto di Ortopedia di Soverato, sottolineando, a chiare lettere, la probabile chiusura dell’Unità Operativa qualora non si riuscissero a trovare immediate soluzioni volte a sanare la cronica ed afflittiva carenza d’organico. Oggi, quasi un mese dopo il solitario grido d’allarme lanciato da FDI, quasi tutta la politica si risveglia indignata a fronte della chiusura del reparto. Questo atteggiamento è a dir poco inaccettabile e ridicolo.

Non è possibile che in Calabria una certa politica decida di intervenire pubblicamente solo alla presenza del danno, tacendo sommessamente quando, invece, una concentrazione di forze alleate avrebbe potuto fare la differenza. Da sinistra a destra ora tutti elevano un grido di denuncia sociale, di insoddisfazione e insofferenza, pregiandosi delle proprie “virtuali” promesse elettorali ed accusando mancanze amministrative e programmatiche già da tempo conosciute, assodate e mai risolte.

Solo Fratelli d’Italia aveva percepito la problematica quando era possibile ancora perseguire una strada intelligente e priva di contraccolpi per la popolazione, cercando, attraverso il pragmatico sostegno della propria deputata On.Wanda Ferro, soluzioni tangibili, pratiche e veloci per scongiurare il disagio. Oggi leggiamo che ben due deliberazioni sono state emesse dalla Direzione Generale dell’ASP di Catanzaro, volte sia alla mobilità volontaria interregionale che alla formazione di una graduatoria, provvedimenti orientati a garantire almeno una risorsa in più nell’organico del reparto di Ortopedia Soveratese. Ora, ci chiediamo, tutto ciò non poteva essere predisposto un mese fa?

Investiamo di questo interrogativo anche la Sen.Vono, del Movimento 5 Stelle, dal momento che proprio un pentastellato (On.Giulia Grillo) presiede il Dicastero in questione in Italia. Ci chiediamo, perchè chi governa il paese non interviene fattivamente sulla vicenda? Perchè la rappresentanza territoriale del movimento non considera minimamente le criticità locali? In ogni caso, Fratelli d’Italia, come promesso, rimarrà sempre vigile e pronta a fare propria questa battaglia, fino alla fine.