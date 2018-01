Ubriaco tampona auto parcheggiata, perquisito viene arrestato per possesso di droga

Nel pomeriggio di sabato, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Reggio Calabria, hanno arrestato il reggino F.N., 36enne, disoccupato, con precedenti penali e di polizia. Il tamponamento. Nello specifico, i militari, nel controllare Neri – che aveva autonomamente tamponato un’autovettura in sosta in viale Amendola – notavano che il conducente si era messo alla guida in evidente stato di alterazione psicofisica riconducibile all’assunzione di bevande alcoliche.

I carabinieri lo invitavano ad uscire fuori dall’auto per gli opportuni controlli, ma F.N., dopo essere sceso, saliva nuovamente a bordo della sua auto cercando di darsi alla fuga. Bloccato immediatamente e sottoposto a controllo con etilometro, gli veniva contestato l’eccesso di alcolici consumati poco prima di mettersi alla guida.

La successiva perquisizione veicolare consentiva di rinvenire 35 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisi in tre pezzi contenuti all’interno di un involucro in plastica trasparente. Dichiarato in stato d’arresto per detenzione ai fini di spazio e sanzionato per guida sotto l’influenza dell’alcool, F.N. veniva posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.