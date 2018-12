Ultima puntata per il 2018 della fortunata trasmissione di S1 tv, Domenica Gol

Imperdibile ultima puntata per l’anno 2018 della fortunata trasmissione di S1 tv, Domenica Gol. Sarà l’occasione di rivisitare un anno di sport con la prestigiosa presenza del Presidente del Comitato Regionale della Figc – Lnd, Saverio Mirarchi.

Con l’occasione Giorgio de Filippis e Fausto Varano tratteranno di Volley con ospiti le giocatrici Giada Barberio, Jennifer Boldini e il giornalista Pietro Mosella e di tutte le categorie calcistiche regionali commentando i risultati della domenica con gli amici di Stadioradio.it Emilio Lupis, Vincenzo Tarzia e Mimmo Tuscano.

Con il presidente sarà in studio un amico della famiglia di S1tv, Peppe Maellare, con cui si parlerà di Prima Categoria e, con l’occasione, un ricordo del suo caro papà, Franco, a un anno dalla scomparsa.

Appuntamento come sempre alle 20,30 di domenica sul canale 89, su radio amica in blu e in streaming sul sitowww.soveratounotv.nete sulla nostra pagina Facebook.