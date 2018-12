Una bambina scopre un topo morto nel suo “Milka Calendario dell’Avvento”

Il calendario dell’Avvento è una sorpresa al giorno … Spesso cioccolatini, ma non quello! Divertente sorpresa per una bambina di due anni che ha scoperto … un topo morto.

Topo morto tra i cioccolatini, la brutta sorpresa venerdì mattina quando la piccola Mya, 2 anni, aprì la scatola del giorno del suo calendario dell’Avvento a Causse-et-Veyran, vicino a Béziers in Francia. Non cioccolata questa volta … ma un topo morto! “Ho comprato il calendario mercoledì 5 dicembre in un supermercato di Beziers, dice Priscilla, la madre alla stampa locale. Avevo già trovato due o tre pezzi che erano stati rosicchiati senza preoccuparmi più di tanto.

Li ho buttati e questa mattina è stata la sorpresa, la brutta sorpresa. ” Come chiunque di noi la madre non si capacita dell’accaduto, la comprensibile e schifata sorpresa dell’inizio lascia il posto alla rabbia che sfoga chiamando il servizio clienti Milka, segnalando l’accaduto.”Milka mi ha chiesto di conservare la confezione e la ricevuta, ma a causa del cattivo odore, ho buttato tutto. Ho chiamato il nostro pediatra per essere sicura che Mya non stesse rischiando nulla, ma il mio medico mi ha immediatamente rassicurata”.

“Non sono sicuro che la bambina voglia la cioccolata domani mattina”, ha concluso l’intervista la madre. Anche i topi perdono la testa per la cioccolata, osserva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”; probabilmente il roditore è finito nella confezione durante l’imballaggio. Milka è un marchio di cioccolato svizzero appartenente alla multinazionale statunitense Mondelēz International,