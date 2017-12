Una pizza in allegria offerta da “Universo Minori” alla Fondazione “Città Solidale”

L’Associazione “Universo Minori”, con la presidente dottoressa Rita Tulelli, in occasione delle festività, ha donato ad una famiglia ospite del centro di solidarietà S.P.R.A.R. (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) l’”Approdo” gestito dalla Fondazione “Citta Solidale” (ente titolare il Comune di Girifalco) alcune tute ed alcuni accessori necessari all’igiene di un neonato in quanto a breve questa famiglia vivrà la gioia della nascita del loro figlio.

Il sodalizio regalerà altre tute al bambino appena verrà alla luce.

L’Associazione “Universo Minori” ha voluto donare un momento di spensieratezza ed allegria anche agli altri ospiti della comunità offrendo a tutti loro una cena a base di pizza in un noto ristorante di Girifalco. La presidente Rita Tulelli ha tenuto ad organizzare questa serata in quanto condividere momenti di convivialità rafforza i rapporti interpersonali ed aiuta a crearne di nuovi, non dimentichiamo infatti, ricorda Rita Tulelli, che il termine “compagno” deriva dal latino “cum-pani” che significa “dividere il pane con” ed è con questo spirito di amicizia e condivisione del tempo con gli altri che è trascorsa la serata che ha fatto riscoprire a tutti il piacere dello stare insieme in buona compagnia donando un po’ di se stessi agli altri. L’Associazione ringrazia la disponibilità degli operatori della fondazione Francesco Lamanna, Anna Pugliese, Maurizio Chiaravalloti e tutti coloro che lavorano in questa comunità aiutando e supportando quotidianamente gli ospiti presenti.

In questa sera di dicembre si è riscoperta la gioia di ritrovare le emozioni e l’accettazione dello straniero tendendo la mano a queste persone che giungono da paesi lontani e ricordando che solo nella diversità possiamo ritrovare la nostra unicità e con questo spirito il sodalizio è ben lieto di elargire altri bei momenti di convivialità a queste persone riproponendo altre volte queste serate.

Nell’occasione l’Associazione “Universo Minori” augura buone feste.