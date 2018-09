Una serata di gala per esaltare il Made in Italy

Una suggestiva Sala in un rinomato albergo in Piazza San Marco a Venezia, ospiterà Sabato 8 Settembre, il quarto Gran Galà Arte Cinema & Impresa organizzato dalla Fondazione Mazzoleni nella settimana del Cinema di Venezia.

Giunto alla quarta edizione riscuote ogni anno un enorme successo di pubblico e di critica. E quest’anno a rappresentare l’Italia che lavora e produce è il Calabrese di Serrastretta dott. Antonio Molinaro, Commercialista Olistico premiato, insieme ad altre illustri eccellenze imprenditoriali italiane, per i suoi “avanguardistici progetti a servizio delle aziende” come raccontano le riviste ed i giornali Nazionali che parlano dell’evento.

Fra i premiati anche la conterranea pittrice Francesca Sirianni, oltre ai già famosi Maria Grazia Cucinotta, Roberto Farnesi, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, Magdi Cristiano Allam, scrittore ed ex Direttore del Corriere della Sera.

Oltre a salire sul consueto tappeto rosso e ritirare il premio, Antonio Molinaro presenterà ufficialmente l’importante saggio psico-economico dal titolo: “Salta L’ostacolo: liberati dalla paura di tasse e debiti” scritto a due mani con la Psicoterapeuta Motivazionale Graziella Mazza. Il sottotitolo: “7+1 strategie per ricominciare a vivere” riporta il succo del libro che vuole offrire strategie concrete per superare la crisi che oggi colpisce famiglie e piccoli e grandi imprenditori. Basti pensare che dal 2012 ad oggi oltre 800 persone si sono suicidate per problemi economici ed oltre 600 hanno tentato il suicidio. Fra questi imprenditori, disoccupati e lavoratori incapaci di arrivare alla fine del mese. Il connubio fra un esperto di economia e finanza ed una psicologa ha dato vita a quest’opera unica per la semplicità con cui vengono affrontati problemi gravi e complessi. Storie di tutti i giorni e, purtroppo, di ordinaria disperazione. Storie di fallimenti e speranza. Storie di rivincita e ripartenze.

FormAzione Promethes si fregia di aver visto nascere la figura del Commercialista Olistico e di avere un grande professionista fra i suoi fondatori. Un nuovo progetto che, siamo certi, porterà benessere e voglia di vivere ed andare avanti.