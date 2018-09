Università Catanzaro – 1.690 candidati per 210 posti a Medicina

Sono in corso le prove di ammissione alla facolta’ di Medicina dell’Universita’ “Magna Graecia” di Catanzaro. Le domande per partecipare ai test selettivi sono state 1.690.

Gli studenti sono stati divisi nelle aule del campus di localita’ Germaneto. I posti disponibili nel capoluogo calabrese per gli aspiranti medici sono 210, a cui si aggiungono 21 posti per extracomunitari. Ulteriori 20 posti sono destinati ad odontoiatria, con 2 posti in piu’ per extracomunitari.

Nella mattinata di oggi, intorno all’Ateneo, e’ stato registrato traffico intenso, con lunghe code che hanno creato problemi sulla viabilita’ intorno al campus. Non si registrano altri problemi o disagi.