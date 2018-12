Università Catanzaro: docente bocciata che insegna, interrogazione della senatrice Granato

La senatrice M5s Bianca Laura Granato, segretaria della commissione Istruzione pubblica e Beni culturali, ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Universita’, Marco Bussetti, sulla bocciatura di una docente all’Abilitazione scientifica nazionale quale professore associato di Reumatologia, materia che continua a insegnare nell’ateneo di Catanzaro, chiedendo un approfondimento urgente in seguito al recente servizio su “Le Iene” che ha sollevato il caso.

“La vicenda – afferma la senatrice 5stelle – appare gravissima. Inoltre il servizio televisivo ha documentato che l’interessata ha inserito pubblicazioni uguali per ben due volte nella stessa domanda per l’abilitazione e, in merito, invece, al concorso per quella come professore ordinario di Scienze infermieristiche, addirittura lavori scientifici che sarebbero di altri. Il Miur – continua la senatrice 5stelle – andra’ sino in fondo nel controllo delle procedure seguite. Mi fa bollire il sangue che il ricercatore calabrese Francesco Ursini sia stato costretto ad andarsene all’Universita’ di Ferrara, pur avendo l’abilitazione come professore associato di Reumatologia. La Procura di Catanzaro e’ gia’ stata investita, percio’ le istituzioni di competenza accerteranno i fatti e le eventuali responsabilita’”.

Granato auspica che che, come anticipato dal rettore Giovambattista De Sarro, “l’Universita’ di Catanzaro si attivi subito per esaminare questa pratica bollente, atteso che occorre partire ogni volta dal possesso dei titoli e dunque dal merito dei docenti, pure ad evitare che la Calabria ritorni sulla cronaca nazionale per assurdita’ imbarazzanti”.