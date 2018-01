“Universo Minori” ha donato le calze della befana all’Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro

L’Associazione “Universo Minori”, con la presidente dottoressa Rita Tulelli, nell’occasione dell’Epifania ha donato delle calze kinder colme di dolciumi agli ospiti dell’Istituto Penale per i Minorenni di Catanzaro “Silvio Paternostro”, questo gesto si lega a quanto già accaduto in occasione del Santo Natale per il quale l’Associazione “Universo Minori” ha donato degli arredi da giardino al medesimo istituto composti da venti sedie e quattro tavolinetti in plastica rigida.

Volontà dell’Associazione è come sempre donare sorrisi a chi ne ha più bisogno, necessità che si amplifica nel cuore delle persone meno fortunate in questo clima di festa ed è per questo che il sodalizio, per il periodo natalizio, si è speso affinché fossero esposti in un noto locale di Catanzaro i quadri realizzati dai ragazzi ospiti dell’Istituto, sotto la guida del professore Giovanni Curto, affinché fosse sotto gli occhi degli erga omnes la bravura e la passione per l’arte che alcuni ragazzi coltivano all’interno della struttura minorile.

Questo gesto ha fatto si che gli autori delle opere potessero essere entusiasti del loro lavoro ed avessero uno stimolo in più a perseguire le loro passioni e le loro attitudini focalizzando su queste le loro energie per una corretta crescita interiore. Inoltre l’Associazione ha fatto dono di generi alimentari e di calze kinder colme di dolciumi ad una famiglia del capoluogo.

Tutto ciò è espressione tangibile del nostro pensiero che si può riassumere nelle parole proferite da Papa Francesco: “Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore”.