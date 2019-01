Va a giocare d’azzardo e lascia la figlioletta in auto, denunciato per abbandono di minori

In un periodo in cui cresce l’allarme sociale sul fenomeno delle ludopatie succede anche questo: che un uomo si rechi in una sala giochi e abbandoni in auto la propria figlia di sette anni sola, seduta nel seggiolino posteriore, con le chiavi inserite e con il veicolo in moto. È accaduto ieri pomeriggio in una sala giochi di Faloppio, in provincia di Como.

Alcuni passanti hanno visto la bambina da sola nell’auto e hanno chiamato i Carabinieri. Gli agenti hanno avuto conferma dai dipendenti del locale che l’uomo, un 38enne del posto, si era intrattenuto a giocare alle slot. Il tentativo di giustificazione del giocatore ai Carabinieri che era trascorso poco tempo, non è servito ad evitargli una denuncia per il reato di abbandono di minori.

La malattia del gioco, si sa, è una brutta bestia, commenta Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”. E ti fa fare cose inimmaginabili. Come lasciare tua figlia sola in macchina mentre tu giochi alle slot machines. Per fortuna, nonostante la brutta avventura, la piccola non ha riportato danni.