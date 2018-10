Va a raccogliere funghi, precipita in un burrone e muore davanti al figlio

Era uscito per andare a raccogliere funghi, ma ha perso la vita precipitando in un burrone. Tragedia nei boschi di Laganadi, nel Reggino.

Un artigiano di 57 anni, Giuseppe Carnevale, è morto dopo essere scivolato in un dirupo. A lanciare l’allarme è stato il figlio di 14 anni che era insieme a lui. Stavano raccogliendo dei funghi non distinte da casa.

Per cause in corso di accertamento un tronco sul quale il padre si era seduto è scivolato in un dirupo trascinando con sé l’uomo nella caduta. Per il malcapitato non c’è stato nulla da fare.

Complesse le fasi di recupero del corpo. E’ dovuto intervenire anche un elicottero dei vigili del fuoco. La Procura di Reggio ha aperto un fascicolo e il magistrato ha disposto l’autopsia.