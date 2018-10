Vaccino antinfluenzale in farmacie, partita campagna

Federfarma Catanzaro informa che è disponibile nelle farmacie il vaccino contro l’influenza stagionale 2018/2019. La Determinazione AIFA 18 settembre 2018 recante “Aggiornamento annuale dei ceppi virali dei vaccini influenzali per la stagione 2018-2019” è stata pubblicata sulla G.U. n. 222 del 24 settembre 2018.

Quest’anno è opportuno vaccinarsi subito: nei confronti dell’influenza la miglior arma è la prevenzione e grazie al vaccino non si perdono giorni di lavoro e di scuola. Per alcune categorie poi, come gli anziani, i malati cronici e le categorie professionali a rischio, la vaccinazione è indispensabile..

Le dosi di vaccino acquistabili in farmacia – come ha ricordato il Ministero della Salute – sono principalmente destinate ai cittadini che, pur non rientrando in una delle categorie a rischio, vogliono comunque proteggersi dall’influenza.

Federfarma ricorda, infine, che il Ministero raccomanda di effettuare la vaccinazione entro la fine del mese di dicembre per assicurare una efficace copertura contro l’epidemia influenzale il cui picco, stando agli aggiornamenti pubblicati recentemente dagli esperti della medicina, dovrebbe essere tra la metà di novembre e l’inizio di dicembre .

Il vaccino è una protezione importante e, anche per quanto riguarda l’influenza e i diversi vaccini, le farmacie sono sempre a disposizione per dare ai cittadini, insieme ai medici, tutte le informazioni necessarie.