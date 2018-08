Vaporella richiamata dal mercato: rischio ustione

In data 11.08.18 all’interno del Report settimanale del RAPEX (The Rapid Alert System for Non-Food Products), il sistema europeo di allerta rapida per i prodotti di consumo pericolosi, è stato inserito dal Ministero dello Sviluppo Economico anche un prodotto elettrico oggetto di Verifica ispettiva da parte dell’Ufficio Metrologia Legale – Vigilanza Prodotti della CCIAA.

Trattasi di un ferro da stiro elettrico, a seguito delle analisi di laboratorio, è risultato pericoloso non avendo superato alcune delle prove tecniche di sicurezza, in particolare quelle di resistenza al calore esponendo il consumatore finale a potenziali gravissimi rischi. Nello specifico si tratta di un modello di ferro da stiro Vaporella Polti. Si tratta del VAPORELLA FOREVER 615 PRO: la parte in plastica del ferro può surriscaldarsi e il cavo di alimentazione può staccarsi dal sistema di ancoraggio, lasciando accessibili parti attive.

Nella fase di utilizzo può accadere di toccare la parte in plastica o parti in tensione e ricevere ustioni o scosse elettriche. L’allerta è stata notificata dalla Francia: il prodotto è stato giudicato non conforme ai requisiti della Direttiva sulla bassa tensione e della pertinente norma europea EN 60335 per questo sono state avviate le procedure per il richiamo dal mercato.. Gli acquirenti che hanno acquistato questo articolo, riferisce Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono pregati di non utilizzarlo.