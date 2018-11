Vendeva funghi senza autorizzazione a Soverato, multato

Oltre 15 kg di funghi di diversa varietà sono stati sequestrati dai Carabinieri Forestali della locale Stazione di Davoli sul corso Umberto di Soverato per irregolarità nella commercializzazione.

I funghi erano stati esposti per la vendita all’interno di un portabagagli di auto senza le autorizzazioni comunali, senza il certificato micologico dell’Asp, senza tessera professionale per il commercio e, in ultimo, senza il previsto certificato di commestibilità.

Il venditore, B.F., proveniente da altra provincia, è stato sanzionato in base alle leggi in materia di raccolta e vendita di funghi epigei spontanei.